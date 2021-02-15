Сейчас бойцы, которые защищают украинский суверенитет на Донбассе, жалуются на систему штрафов, когда их наказывают за то, что они сопротивляются боевикам и оккупантам.

Об этом в эфире Свободы слова и телеканале ICTV заявила нардеп Ирина Геращенко.

— На что жалуется украинская армия? Сегодня у нее есть достаточно жесткий режим штрафов за то, когда она отвечает на огонь врага. Украинскую армию штрафуют, даже когда она фиксирует огонь врага, — заявила Ирина Геращенко.

Кроме того, по ее словам, украинские военные должны активно защищать страну.

— Украинская армия сегодня отведена в тыл. И, очевидно, для того, чтобы позиции наших военных были сильнее, надо прекратить режим премий для армии, когда они чистят не оружие, а картофель. Армия должна защищать страну, — добавила она.

В то же время спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что эта информация является неправдивой.

— Ложь была о штрафах, что украинцев отвели и не дают стрелять. Я говорю правду: штрафов нет, — уточнил Алексей Арестович.

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты продолжают регулярно нарушать режим тишины на Донбассе.

За прошедшие сутки, 14 февраля 2021 года, украинские военные зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

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Источник: Свобода слова

Фото: ООС