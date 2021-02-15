PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Стреляли возле Водяного и Новоалександровки: боевики трижды нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Донбас, ООС

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новоалександровки, российско-оккупационные войска вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте
Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Все обстоятельства выясняются.

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх