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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Минские соглашения нуждаются в модернизации — Резников

Украина не может отказаться от Минских соглашений, хотя они не являются международным договором, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Олексій Резніков

– Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор. Но это не означает, что Украина может отказаться от них, – сказал министр на брифинге.

В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений, отметив, что ему как юристу не нравится “пункт 9, где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передаче контроля на границе Украины и России”.

– Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции, – считает министр.

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На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак также признал, что многие пункты Минских соглашений невозможно выполнить.

По его словам, в некоторых формулировках уже прошли все сроки, в течение которых должны были быть выполнены те или иные шаги, поэтому в процессе согласования новой дорожной карты нужно вносить коррективы.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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