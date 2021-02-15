Украина не может отказаться от Минских соглашений, хотя они не являются международным договором, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

– Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор. Но это не означает, что Украина может отказаться от них, – сказал министр на брифинге.

В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений, отметив, что ему как юристу не нравится “пункт 9, где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передаче контроля на границе Украины и России”.

– Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции, – считает министр.

На днях руководитель Офиса президента Андрей Ермак также признал, что многие пункты Минских соглашений невозможно выполнить.

По его словам, в некоторых формулировках уже прошли все сроки, в течение которых должны были быть выполнены те или иные шаги, поэтому в процессе согласования новой дорожной карты нужно вносить коррективы.