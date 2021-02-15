Бійці мають чистити зброю, а не картоплю – Геращенко про скарги армії

Нині бійці, які захищають український суверенітет на Донбасі, скаржаться на систему штрафів, коли їх карають за те, що вони чинять опір бойовикам та окупантам.

Про це в ефірі Свободи слова та телеканалі ICTV заявила нардеп Ірина Геращенко.

– На що скаржиться українська армія? Сьогодні вона має досить жорсткий режим штрафів за те, коли вона відповідає на вогонь ворога. Українську армію штрафують навіть, коли вона фіксує вогонь ворога, – заявила Ірина Геращенко.

Крім того, за її словами, українські захисники мають активно захищати країну.

– Українська армія сьогодні відведена в тил. І, очевидно, для того, щоб позиції наших військових були сильнішими, треба припинити режим премій для армії, коли вони чистять не зброю, а картоплю. Армія має захищати країну, – додала вона.

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти продовжують регулярно порушувати режим тиші на Донбасі.

За минулу добу, 14 лютого 2021 року українські військові зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

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Джерело: Свобода слова

Фото: Оперативно-тактичне угруповання Схід