Почему цена на газ в январе выросла — объяснение Офиса президента

Одной из предпосылок повышения цены на газ в январе было то, что 2020 год стал историческим для рынка газа. Поскольку с августа 2020 года в стране заработал рынок газа для населения, поэтому потребители уже имеют право выбирать поставщика.

Об этом во время форума Украина 30. Платежка сообщила заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко. Однако она отметила, что газозбытовые компании начали злоупотреблять своим монопольным положением на рынке.

— Около 76% на рынке занимают естественные монополии-газозбыты. Еще 7-8% принадлежат компании Нафтогаз и остальным предприятиям. Сбытовые компании начали злоупотреблять своим положением и начали устанавливать маржу от 25% до 44% по сравнению с ценой, которую предлагал Нафтогаз как государственная компания, — объяснила она.

Также Юлия Свириденко добавила, что большинство участников рынка газа пошли на встречу власти и потребителям, благодаря чему удалось установить цену 6,99 грн за кубометр газа в январе, феврале и марте.

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Еще одной причиной увеличения сумм в платежках за газ Свириденко назвала то, что потребители недостаточно активно меняют поставщика газа на того, который предлагает более выгодные условия.

А монополисты создают искусственные барьеры для такого перехода, в частности, в квитанциях умышленно не указываются все необходимые реквизиты.

Сейчас же почти 30 газоснабжающих компаний с января снизили тарифы на газ до предельного уровня. До этого у большинства из них стоимость в январе превышала 9,8 грн за куб.

В частности, пять газзбытов установили на январь цену, ниже предельной — от 6,79 до 6,97 грн.