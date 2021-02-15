Чому ціна на газ у січні зросла – пояснення Офісу президента

Однією з передумов підвищення ціни на газ у січні було те, що 2020 рік став історичним для ринку газу. Оскільки з серпня 2020 року в країні запрацював ринок газу для населення, тому споживачі вже мають право обирати постачальника.

Про це під час форуму Україна 30. Платіжка повідомила заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко. Однак вона зазначила, що газозбутові компанії почали зловживати своїм монопольним становищем на ринку.

– Близько 76% на ринку займають природні монополії-газзбути. Ще 7-8% належать компанії Нафтогаз і решті підприємств. Збутові компанії почали зловживати своїм положенням і почали встановлювати маржу від 25% до 44% порівняно з ціною, яку пропонував Нафтогаз як державна компанія, – пояснила вона.

Також Юлія Свириденко додала, що більшість учасників ринку газу пішли на зустріч владі та споживачам, завдяки чому вдалося встановити ціну 6,99 грн за кубометр газу в січні, лютому та березні.

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Ще однією причиною збільшення сум у платіжках за газ Свириденко назвала те, що споживачі недостатньо активно змінюють постачальника газу на того, який пропонує вигідніші умови.

А монополісти створюють штучні бар’єри для такого переходу, зокрема, у квитанціях навмисне не вказуються всі необхідні реквізити.

Наразі ж майже 30 газопостачальних компаній з січня знизили тарифи на газ до граничного рівня. До цього у більшості з них вартість у січні перевищувала 9,8 грн за куб.

Зокрема, п’ять газзбутів встановили на січень ціну, нижчу від граничної – від 6,79 до 6,97 грн.