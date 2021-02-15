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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Мінські угоди потребують модернізації – Резніков

Україна не може відмовитися від Мінських угод, хоча вони не є міжнародним договором, заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Олексій Резніков

– Мінські угоди носять політико-дипломатичний характер. Це угоди, але ніяк не міжнародний договір. Але це не означає, що Україна може відмовитися від них, – сказав міністр на брифінгу.

Водночас Резніков наголосив на необхідності модернізації Мінських угод, зазначивши, що йому як юристу не подобається “пункт 9, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі та передачу контролю на кордоні України і Росії”.

– Як мінімум, цей пункт вимагає модернізації і перегляду, інакше його неможливо виконати в такій редакції, – вважає міністр.

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Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак також визнав, що чимало пунктів Мінських угод неможливо виконати.

За його словами, у деяких формулюваннях вже минули всі терміни, протягом яких повинні були бути виконані ті чи інші кроки, тому в процесі узгодження нової дорожньої карти потрібно вносити корективи.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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