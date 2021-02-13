Некоторые пункты выполнить невозможно: Ермак о возможных изменениях в Минских соглашениях

Политические советники переговорного процесса работают над дорожной картой выполнения Минских договоренностей и прекращение войны в Донбассе.

Об этом в одном из интервью заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его мнению, многие пунктов Минских соглашений “в буквальном смысле невозможно”.

— Но мы говорим правду: если возьмем каждую строку этих соглашений — в некоторых формулировках уже прошли все сроки, в течение которых должны были быть выполнены те или иные шаги. Безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки. Сегодня 2021, — сказал Ермак.

Украина остается сторонником Минских договоренностей, однако переговоры в рамках Нормандского формата достаточно сложные.

— Переговоры длятся не менее пяти-шести часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть.

Андрей Ермак подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины, но и от западных партнеров.

Руководитель Офиса президента напомнил, что дипломатические представители Германии и Франции, а также США, Великобритании, Канады и Швеции посещали линию разграничения в Донбассе.