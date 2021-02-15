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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Стріляли біля Водяного та Новоолександрівки: бойовики тричі порушили режим тиші

За минулу добу, 14 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Донбас, ООС

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новоолександрівки, російсько-окупаційні війська вели обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали відповідь.

Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Усі обставини з’ясовуються.

Джерело: Штаб ООС

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