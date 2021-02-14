Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело

ГБР начало расследование в рамках уголовного дела по факту гибели трех украинских военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжелые последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины.

— Смерть военнослужащих на контролируемой территории — большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов, — отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственного бюро расследований.





