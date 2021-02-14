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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело

ГБР начало расследование в рамках уголовного дела по факту гибели трех украинских военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело

Уголовное дело открыли по ч. 3 ст. 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжелые последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины.

— Смерть военнослужащих на контролируемой территории — большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов, — отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Государственного бюро расследований.

  • Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело
  • Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело
  • Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело
  • Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело
Подрыв трех военных на Донбассе: ГБР открыло уголовное дело / 2 фотографии

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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