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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

На Донбассе погибли трое бойцов ВСУ, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

На Донбассе недалеко от населенного пункта Новолуганское погибли трое бойцов ВСУ, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Донбас, ООС

Украинские военные погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, когда перемещались на позиции.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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Между тем боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. Так, 11 февраля зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.

В результате этого один военнослужащий получил огнестрельное ранение. От полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Тогда же в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета погиб еще один украинский военный.

Источник: ОТГ Север

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