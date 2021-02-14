На Донбассе погибли трое бойцов ВСУ, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

На Донбассе недалеко от населенного пункта Новолуганское погибли трое бойцов ВСУ, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Украинские военные погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, когда перемещались на позиции.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Между тем боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. Так, 11 февраля зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.

В результате этого один военнослужащий получил огнестрельное ранение. От полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Тогда же в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета погиб еще один украинский военный.

Источник: ОТГ Север