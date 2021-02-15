В январе 2021 года украинцы в среднем получили 2,2 тыс. грн субсидии. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время форума Украины 30: Платежка.

По словам Лазебной, денежную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг получает треть домохозяйств. Всего в Украине 3 млн человек получают субсидии и 1,8 льготников. То есть почти 5 млн человек помогает государство.

— 73% субсидиантов не платят более 10% своих доходов. То есть только 10% они платят самостоятельно, а остальное покрывает государство.

В Украине могут создать жилищно-коммунальную инспекцию. Это орган, который будет заниматься проверкой обоснованности повышения коммунальных тарифов.

В Верховной Раде уже есть два законопроекта по этому поводу, их принятие может позволить создать новый орган.