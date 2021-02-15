У січні 2021 року українці в середньому отримали 2,2 тис. грн субсидії. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час форуму Україна 30: Платіжка.

За словами Лазебної, грошову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг отримує третина домогосподарств. Загалом в Україні 3 млн осіб отримують субсидії та 1,8 млн пільговиків. Тобто майже 5 млн осіб допомагає держава.

– 73% субсидіантів не сплачують більше 10% своїх доходів. Тобто лише 10% вони сплачують самостійно, а решту покриває держава.

В Україні можуть створити житлово-комунальну інспекцію. Це орган, який буде займатися перевіркою обґрунтованості підвищення комунальних тарифів.

У Верховній Раді уже є два законопроекти щодо цього, їх ухвалення може дозволити створити новий орган.