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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Третина домогосподарств України отримують пільги та субсидії – Лазебна

У січні 2021 року українці в середньому отримали 2,2 тис. грн субсидії. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час форуму Україна 30: Платіжка.

марина лазебна

За словами Лазебної, грошову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг отримує третина домогосподарств. Загалом в Україні 3 млн осіб отримують субсидії та 1,8 млн пільговиків. Тобто майже 5 млн осіб допомагає держава.

– 73% субсидіантів не сплачують більше 10% своїх доходів. Тобто лише 10% вони сплачують самостійно, а решту покриває держава.

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В Україні можуть створити житлово-комунальну інспекцію. Це орган, який буде займатися перевіркою обґрунтованості підвищення комунальних тарифів.

У Верховній Раді уже є два законопроекти щодо цього, їх ухвалення може дозволити створити новий орган.

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