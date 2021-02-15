В Украине создадут жилищно-коммунальную инспекцию: чем будет заниматься орган

В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом во время форума Украина 30. Платежка сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

— В Верховной Раде есть два законопроекта — 4403 и 4404. Их принятие разрешит создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Это будет арбитр в отношениях между потребителем и исполнителями услуг, положительный результат от которого прежде всего почувствует конечный потребитель, — отметил он.

Алексей Чернышев объяснил, что инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и следить за качеством водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, обращением с бытовыми отходами и управлением многоквартирными домами.

Кроме того, среди обязанностей Государственной жилищно-коммунальной инспекции будет объективная оценка технического состояния сетей и системы коммунальных объектов. Ее инспекторы будут делать как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям граждан.

Также Чернышев отметил, что сегодня никто не оценивает правильность начислений монополистами размеры платы за коммунальные услуги. Поэтому он надеется, что парламент проголосует за создание инспекции.

Пока же был подписан Меморандум, предусматривающий, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать в этом отопительном сезоне.

Также ожидается, что Нафтогаз разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения на газ.