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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Отключений зимой не будет: Укрэнерго обещает сбалансировать энергосистему

Низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для энергосистемы, но это не грозит отключениями потребителей ни на этой неделе, ни в будущем, заверил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время форума Украина 30. Платежка.

електроенергія

По его словам, эта зима действительно непростая, но у компании есть план, как сбалансировать энергосистему.

– Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня утром. Это поможет пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе, – добавил Кудрицкий.

Глава Укрэнерго отметил, что имеют план, как и в будущем бороться с этими рисками.

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Энергоатом 15 февраля сообщил о подключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции после ремонта.

Это позволит решить вопрос обеспечения Украины электроэнергии в зимний период, а также отказаться от импорта электроэнергии из России.

Фото: Unsplash

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