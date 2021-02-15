Низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для энергосистемы, но это не грозит отключениями потребителей ни на этой неделе, ни в будущем, заверил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время форума Украина 30. Платежка.

По его словам, эта зима действительно непростая, но у компании есть план, как сбалансировать энергосистему.

– Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня утром. Это поможет пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе, – добавил Кудрицкий.

Глава Укрэнерго отметил, что имеют план, как и в будущем бороться с этими рисками.

Энергоатом 15 февраля сообщил о подключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции после ремонта.

Это позволит решить вопрос обеспечения Украины электроэнергии в зимний период, а также отказаться от импорта электроэнергии из России.