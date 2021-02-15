Энергоатом подключил второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции после ремонта. Благодаря оптимизации производственных процессов это произошло на месяц раньше.

Подключение ХАЭС в Объединенную энергосистему Украины предоставит дополнительные 1000 МВт электроэнергии.

По словам руководителя НАЭК Энергоатом Петра Котина, это именно тот объем электроэнергии, который решит вопрос обеспечения Украины в зимний период.

Это также позволит отказаться от импорта электроэнергии из России, к которому Украина была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и ремонта многих энергоблоков.

Импорт электроэнергии в Украину

В эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что стратегия Украины заключается в том, чтобы полностью отключиться от российской и белорусской энергосистем и подключиться к электрической системе Европейского союза.

По мнению Кулебы, это нужно и возможно сделать до 2023 года, для начала необходимо, чтобы украинская система отвечала европейским стандартам.

Фото: ХАЭС

Источник: Энергоатом