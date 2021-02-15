Низькі запаси вугілля і аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для енергосистеми, але це не загрожує відключеннями споживачів ні цього тижні, ні в майбутньому, запевнив глава правління Укренерго Володимир Кудрицький під час форуму Україна 30. Платіжка.

За його словами, ця зима дійсно непроста, але у компанії є план, як збалансувати енергосистему.

– Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні вранці. Це допоможе пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки Центренерго, що працюють на природному газі, – додав Кудрицький.

Глава Укренерго зазначив, що мають план, як і в майбутньому боротися з цими ризиками.

Енергоатом 15 лютого повідомив про підключення другого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції після ремонту.

Це дозволить вирішити питання забезпечення України електроенергіє в зимовий період, а також відмовитись від імпорту електроенергії з Росії.