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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Відключень взимку не буде: Укренерго обіцяє збалансувати енергосистему

Низькі запаси вугілля і аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для енергосистеми, але це не загрожує відключеннями споживачів ні цього тижні, ні в майбутньому, запевнив глава правління Укренерго Володимир Кудрицький під час форуму Україна 30. Платіжка.

електроенергія

За його словами, ця зима дійсно непроста, але у компанії є план, як збалансувати енергосистему.

– Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні вранці. Це допоможе пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки Центренерго, що працюють на природному газі, – додав Кудрицький.

Глава Укренерго зазначив, що мають план, як і в майбутньому боротися з цими ризиками.

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Енергоатом 15 лютого повідомив про підключення другого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції після ремонту.

Це дозволить вирішити питання забезпечення України електроенергіє в зимовий період, а також відмовитись від імпорту електроенергії з Росії.

Фото: Unsplash

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