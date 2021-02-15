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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Зламався літак: на Занзібарі застрягли 180 українських туристів

Близько 180 українських туристів три дні не можуть вилетіти із Занзібару через несправність літака. Про це повідомив у соцмережі один з пасажирів рейсу PQ 1972 Занзібар – Анталія – Київ Антон Ткачов.

на Занзібарі застрягли 180 українських туристів

Він розповів, що вони мали вилетіти вдень 13 лютого, уже навіть сіли на автобус, що віз до літака, а потім його розвернувся і всіх висадили.

За його словами, лише через шість годин очікування пасажирам злощасного рейсу дали 1,5 л води та пару булочок перекусити.

– О 20.00 вийшов пілот і сказав, що літак зламався і потрібно чекати до 3.00 поки літак заправиться, – написав пасажир.

Людей розселили по готелях лише о 23.00, проте проплачені вони були лише до 3.00, стверджує Ткачов.

14 лютого людей знову привезли до аеропорту, але вилетіти додому знову не вдалося, а пасажирів переселили в інший готель.

Що кажуть у SkyUp

У авіакомпанії SkyUp, якій належить літак, Ткачову відповіли, що роблять усе можливе, аби всі пасажири скоро опинилися вдома.

– Просимо вибачення за незручності. Повірте, нам небайдужа ситуація, в якій ви опинилися. На жаль, обставини є форс-мажорними. Щодо будь-яких змін ми обов’язково вас проінформуємо, – написали у коментарі під постом пасажира.

Українські туристи застрягли на Занзібарі

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