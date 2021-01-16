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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Снег в Мадриде парализовал авиасообщение: туристы из Украины застряли в аэропорту

Группа украинских туристов застряли в аэропорту Барахас в Мадриде. Шестеро украинцев находятся в серой зоне.

Туристы прилетели в Мадрид 3 января, однако пограничники их не пропустили из-за карантина. Граждане должны были вылететь 10 января. Однако из-за снегопадов в Испании Ryanair отменил перелет из Киева. Это был последний рейс в расписании.

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В украинском посольстве заверили, что туристов разместили жилом комплексе для длительного пребывания. Также им предоставили предметы первой необходимости и еду. Эвакуировать украинцев будут с помощью альтернативных авиакомпаний с пересадкой в ​​Стамбуле.

Ryanair приостанавливает 70% рейсов из Киева

Крупнейший европейский лоукостер, ирландская авиакомпания Ryanair прекратит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

К весне Ryanair из аэропорта Борисполь будет выполнять без перерыва только три маршрута из 30 — в Вену, Берлин и Валенсию.

Источник: Avianews

Фото: Depositphotos

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