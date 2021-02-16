Между нардепом от ЕС Ириной Геращенко и спикером украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем вспыхнула словесная перепалка в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Алексей Арестович обвинил ЕС в работе против информационной безопасности государства и в использовании российских нарративов.

Кроме того, во время выступления Арестович обвинил представителей политсилы в том, что они обсуждают низкие темы, например внешность людей, что напоминает “женское общежитие”.

В то же время Ирина Геращенко обвинила Арестовича в сексизме.

— Мне очень жаль, что из Банковой присылают соответствующий уровень официальных коммуникаторов, который не достоин самых высоких институтов государства, — обратилась к ведущему Ирина Геращенко.

Во время выступления нардепа Арестович продолжил ее перебивать. Поэтому Вадим Карпьяк сделал ему несколько замечаний. Но он продолжил ссориться.

Ведущий предложил Арестовичу извиниться за сексизм. Но спикер этого не сделал.

Слова Арестович осудила вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Я, действительно, считаю недопустимым переход на личности и любые сексистские высказывания, — отметила Ольга Стефанишина.

Глава Голоса Кира Рудик также отметила, что подобные сексистские высказывания Арестовича недопустимы.

Сама же Ирина Геращенко покинула студию до окончания эфира.

Штрафы за выстрелы

В начале эфира Ирина Геращенко заявила, что украинских военных штрафуют за то, что они стреляют и сопротивляются оккупантам.

Арестович назвал эти слова откровенной ложью.

Подробнее о конфликте между Геращенко и Арестовичем читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова