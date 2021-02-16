Між нардепом від ЄС Іриною Геращенко та спікером української делегації у ТКГ Олексієм Арестовичем спалахнула словесна перепалка у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

Олексій Арестович звинуватив ЄС у роботі проти інформаційної безпеки держави та використанні російських наративів. Під час виступу він перейшов на сексистські образи, назвавши обговорення окремих тем представниками даної політсили – “жіночим гуртожитком”.

Ірина Геращенко зробила зауваження на такий тон спілкування.

– Мені дуже шкода, що з Банкової надсилають відповідний рівень офіційних комунікаторів, який не гідний найвищих інституцій держави, – звернулася до ведучого Ірина Геращенко.

Під час виступу нардепа Арестович продовжив її перебивати. Ведучий Свободи слова Вадим Карп’як зробив йому кілька зауважень і запропонував вибачитися перед жінками, проте Олексій проігнорував прохання.

Слова спікера ТКГ засудила віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Я, дійсно, вважаю за неприпустиме перехід на особистості та будь-які сексистські висловлювання, – зазначила Ольга Стефанішина.

Очільниця Голосу Кіра Рудик також зауважила, що такі висловлювання негідні.

Сама ж Ірина Геращенко залишила студію до закінчення ефіру.

Штрафи за постріли

На початку ефіру Ірина Геращенко заявила, що українських військових штрафують через те, що вони стріляють та чинять опір окупантам.

Арестович назвав ці слова відвертою брехнею.

Детальніше про конфлікт між Геращенко та Арестовичем читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова