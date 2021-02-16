Обострением ситуации на Донбассе Россия традиционно реагирует на ряд внутренних и внешнеполитических неприятных или неожиданных для нее факторов. К активизации действий оккупантов мог привести “всплеск демократии” внутри страны, которую Кремль не любит.
Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко. По его словам, к этому могли привести события, которые сейчас происходят внутри РФ.
— Это либо связано с каким-то внутренним контекстом России. У них беспорядки, у них митинг, у них очередной всплеск демократии, которую они не очень любят, — и у нас начинают снова стрелять на Донбассе, — отметил Александр Корниенко.
Кроме того, поводом могут стать и внешние факторы.
— Например, изменился президент в какой-то стране, чего РФ также не ожидала. Или другой контекст в Европе. И они на это реагируют, — добавил нардеп.
Ситуация на Донбассе
Несмотря на договоренности, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.
Регулярно украинские военные сообщают о новых случаях обстрелов.
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Источник: Свобода слова
Фото: ООС