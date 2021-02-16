PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Новый статус НАБУ и увольнение Сытника: законопроект уже в Раде

Законопроект №5070 о внесении изменений в некоторые законы относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля.

НАБУ

Инициатор документа – премьер-министр Денис Шмыгаль.

Текст законопроекта и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Читайте
Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - Венедиктова

Однако накануне министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Кабмин одобрил законопроект о статусе НАБУ, который предоставляет Агентству статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора.

По его словам, этот документ в случае принятия парламентом прекращает полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника.

При этом в течение прохождения отбора нового директора его полномочия будет исполнять первый заместитель.

Необходимость принятия такого законопроекта вызвана тем, что в августе 2020 года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года.

Кроме того, урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

Фото: НАБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка