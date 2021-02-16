Законопроект №5070 о внесении изменений в некоторые законы относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля.

Инициатор документа – премьер-министр Денис Шмыгаль.

Текст законопроекта и сопроводительные документы пока отсутствуют.

Однако накануне министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Кабмин одобрил законопроект о статусе НАБУ, который предоставляет Агентству статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора.

По его словам, этот документ в случае принятия парламентом прекращает полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника.

При этом в течение прохождения отбора нового директора его полномочия будет исполнять первый заместитель.

Необходимость принятия такого законопроекта вызвана тем, что в августе 2020 года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой НАБУ 16 апреля 2015 года.

Кроме того, урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.