Законопроект №5070 про внесення змін до деяких законів щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції зареєстрований у Верховній Раді 15 лютого.

Ініціатор документа – прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Текст законопроекту та супровідні документи поки відсутні.

Однак напередодні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Кабмін схвалив законопроект про статус НАБУ, який надає Агентству статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора.

За його словами, цей документ в разі ухвалення парламентом припиняє повноваження нинішнього директора НАБУ Артема Ситника.

Водночас протягом проходження відбору нового директора його повноваження виконуватиме перший заступник.

Необхідність ухвалення такого законопроекту викликана тим, що у серпні 2020 року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ 16 квітня 2015 року.

Окрім того, врегулювання ситуації з призначенням директора НАБУ є однією з умов подальшої співпраці України з МВФ