PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Новий статус НАБУ та звільнення Ситника: законопроект уже в Раді

Законопроект №5070 про внесення змін до деяких законів щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції зареєстрований у Верховній Раді 15 лютого.

НАБУ

Ініціатор документа – прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Текст законопроекту та супровідні документи поки відсутні.

Читайте
Допит директора НАБУ Ситника скасовується - Венедіктова

Однак напередодні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Кабмін схвалив законопроект про статус НАБУ, який надає Агентству статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора.

За його словами, цей документ в разі ухвалення парламентом припиняє повноваження нинішнього директора НАБУ Артема Ситника.

Водночас протягом проходження відбору нового директора його повноваження виконуватиме перший заступник.

Необхідність ухвалення такого законопроекту викликана тим, що у серпні 2020 року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою НАБУ 16 квітня 2015 року.

Окрім того, врегулювання ситуації з призначенням директора НАБУ є однією з умов подальшої співпраці України з МВФ

Фото: НАБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка