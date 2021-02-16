Монетизація житлових субсидій стала реальним фактором економії ресурсів та стимулом до впровадження енергоощадних заходів. Про це сьогодні під час під час форуму Україна 30: Платіжка повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

– Одна справа, коли кошти надходять безпосередньо постачальнику послуги. Тоді люди не зацікавлені в зменшенні споживання, оскільки держава оплатила за тебе певний обсяг ресурсу. Й іншого варіанту, як його спожити, просто немає. Тепер громадяни зацікавлені в тому, щоб споживати менше й різницю залишити собі, – говорить він.

95% коштів на оплату житлово-комунальних послуг українці отримують готівкою. У січні 2021 року громадяни країни в середньому отримали 2,2 тис. грн субсидії.

У 2020 році Мінсоцполітики адаптувало програму житлових субсидій під умови карантинних обмежень. Для уникнення скупчень людей в управліннях соцзахисту працювала система пролонгації субсидій.

Також уряд змінив алгоритм призначення субсидій для домогосподарств, де економічно активні члени сім’ї втратили роботу й тепер перебувають на обліку в центрі зайнятості.

У загальному випадку для обрахунку та визначення субсидій беруть дані за попередні два квартали. Однак такий алгоритм, зауважують в уряді, не можна застосовувати до тих домогосподарств, де один із його членів втратив роботу.

– Не можна орієнтуватися на доходи 6-місячної давності цього члена домогосподарства, бо інакше громадяни просто не оплатять комунальні послуги, – зауважив заступник міністра соціальної політики України.

Субсидія в Україні

Третина домогосподарств отримує субсидію в Україні для оплати житлово-комунальних послуг. Загалом 3 млн осіб отримують субсидії та 1,8 млн мають пільги. Тобто майже 5 млн осіб допомагає держава.