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Монетизация субсидий. За первый день государство выплатило 350 млн грн

С 12 марта государство начало выплачивать субсидии через Ощадбанк.

Монетизация субсидий. За первый день государство выплатило 350 млн грн

Кампания монетизации субсидий стартовала с марта и до сих пор бесперебойно функционирует. За первый день выплат на жилищно-коммунальные услуги государство выдало 350 млн грн. Все выплаты осуществляются через сеть государственного Ощадбанка.

В Ощадбанке сообщают, что с помощью системы платежей Быстрая копейка банк выплатил 19,4 млн грн субсидий. Общее количество транзакций 11 172. На карточки банк уже зачислил переводы на сумму 333,4 млн грн.

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Если до сих пор вы не получали подобные выплаты, то Факты ICTV рассказали, как быстро получить эти деньги. Также, мы рассказывали, как работает программа монетизации субсидий.

Напомним, 27 декабря правительство приняло постановление, которым в Украине с 1 января 2019 вводится монетизация субсидий.

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