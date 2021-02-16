Загостренням ситуації на Донбасі Росія традиційно реагує на низку внутрішніх та зовнішньополітичних неприємних чи неочікуваних для неї факторів. До активізації дій окупантів міг призвести “сплеск демократії” всередині країни, яка Кремлю не подобається.

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив очільник партії Слуга народу Олександр Корнієнко. За його словами, до цього могли призвести події, які нині відбуваються всередині РФ.

– Це або пов’язано з якимось внутрішнім контекстом Росії. У них заворушення, у них мітинг, у них черговий сплеск демократії, яку вони не дуже люблять, – і у нас починають знову стріляти на Донбасі, – зазначив Олександр Корнієнко.

Крім того, причиною можуть стати і зовнішні фактори.

– Наприклад, змінився президент у якійсь країні, чого РФ також не очікувала. Або інший контекст у Європі. І вони на це реагують, – додав нардеп.

Ситуація на Донбасі

Попри домовленості, бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі.

Регулярно українські військові повідомляють про нові випадки обстрілів.

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Джерело: Свобода слова

Фото: ООС