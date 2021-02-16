В Україні є списки з прізвищами людей, яких першими вакцинують від Covid-19

В Україні вся медична інфраструктура готова до початку вакцинації проти коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Сформовані мобільні бригади, які будуть вакцинуватися, сформовані списки за прізвищами тих, кого вакцинуватимуть, – зазначив глава МОЗ.

Він додав, що Україна розпочне вакцинацію одразу, щойно прийдуть препарати.

Також Степанов розповів, звідки взялася впевненість, що вакцинація розпочнеться 15 лютого.

– Насамперед, згідно з договорами між Україною та виробниками вакцин, де чітко передбачено кількість і термін поставок. Виникли проблеми логістичного характеру, я думаю, вони будуть вирішені буквально за кілька днів, – наголосив Степанов.

Він розраховує, що перше щеплення зроблять вже цього тижня.

Коронавірус в Україні

На коронавірус в Україні станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.