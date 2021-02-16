PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В Україні є списки з прізвищами людей, яких першими вакцинують від Covid-19

В Україні вся медична інфраструктура готова до початку вакцинації проти коронавірусу.

Максим Степанов

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Сформовані мобільні бригади, які будуть вакцинуватися, сформовані списки за прізвищами тих, кого вакцинуватимуть, – зазначив глава МОЗ.

Він додав, що Україна розпочне вакцинацію одразу, щойно прийдуть препарати.

Також Степанов розповів, звідки взялася впевненість, що вакцинація розпочнеться 15 лютого.

Читайте
Польща поки не знає, коли зможе поставити в Україну вакцину AstraZeneca

– Насамперед, згідно з договорами між Україною та виробниками вакцин, де чітко передбачено кількість і термін поставок.

Виникли проблеми логістичного характеру, я думаю, вони будуть вирішені буквально за кілька днів, – наголосив Степанов.

Він розраховує, що перше щеплення зроблять вже цього тижня.

Коронавірус в Україні

На коронавірус в Україні станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка