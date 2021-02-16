PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вирок за розстріли на Майдані може бути до кінця 2021 – Венедіктова

В Офісі генпрокурора сподіваються, що вирок щодо розстрілів на Майдані у лютому 2014 року може бути вже до кінця 2021 року.

Вирок за розстріли на Майдані може бути до кінця 2021 – Венедіктова

Такі припущення висловила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Серед перспектив на цей рік – завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го, – повідомила вона.

Крім того, Офіс генпрокурора планує почати заочні судові процеси щодо колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також щодо членів злочинної організації так званих тітушок, які на замовлення колишнього керівництва МВС викрадали та катували учасників акцій протесту.

Читайте
Рада заслухає звіт Венедіктової про розслідування справ Майдану

Однак для цього спочатку потрібно законодавчо врегулювати процедуру заочного засудження. Тому генпрокурор просить цього тижня Верховну Раду підтримати відповідний законопроект.

Також Ірина Венедіктова додала, що у 2020 році у справах Майдану повідомили про підозру 42 особам, що втричі більше, ніж у 2019 році. Водночас до суду скерували 27 обвинувальних актів.

Днями ще одному екс-судді оголосили підозру в справах Майдану. Слідство встановило, що у 2014 році він позбавив двох учасників Автомайдану прав керувати автомобілем.

Однак рішення суддя ухвалив, не маючи доказів вини водіїв.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка