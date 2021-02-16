В Офісі генпрокурора сподіваються, що вирок щодо розстрілів на Майдані у лютому 2014 року може бути вже до кінця 2021 року.

Такі припущення висловила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Серед перспектив на цей рік – завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го, – повідомила вона.

Крім того, Офіс генпрокурора планує почати заочні судові процеси щодо колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також щодо членів злочинної організації так званих тітушок, які на замовлення колишнього керівництва МВС викрадали та катували учасників акцій протесту.

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Однак для цього спочатку потрібно законодавчо врегулювати процедуру заочного засудження. Тому генпрокурор просить цього тижня Верховну Раду підтримати відповідний законопроект.

Також Ірина Венедіктова додала, що у 2020 році у справах Майдану повідомили про підозру 42 особам, що втричі більше, ніж у 2019 році. Водночас до суду скерували 27 обвинувальних актів.

Днями ще одному екс-судді оголосили підозру в справах Майдану. Слідство встановило, що у 2014 році він позбавив двох учасників Автомайдану прав керувати автомобілем.

Однак рішення суддя ухвалив, не маючи доказів вини водіїв.