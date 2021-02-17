Пятая сессия Верховной Рады IX созыва начнется 17 февраля в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

В среду народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и во втором чтении.

Чиновники рассмотрят проект закона гарантий правильного начисления бытовым потребителям коммунальных услуг стоимости поставки газа, воды, электрической и тепловой энергии.

Также обсудят внесение изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с другими членами семьи и родственниками).

Во втором чтении планируют рассмотреть проект о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии).

Закон о защите должников

Верховная Рада приняла законопроект, который будет защищать должников от произвола коллекторов.

Согласно документу, появится публичный реестр коллекторских фирм. Их работу будет контролировать Национальный банк, он же будет накладывать штрафы за мелкие нарушения, а за существенные — лишать права на деятельность.

Также коллекторам запретят звонить после 20.00 и до 8.00, и не более двух раз в день. Угроза и шантаж родственников и коллег должников — это грубое нарушение.