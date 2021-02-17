П’ята сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 17 лютого о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

У середу народні депутати розглянуть низку законопроектів у першому та в другому читанні.

Урядовці розглянуть проект закону гарантій правильного нарахування побутовим споживачам комунальних послуг вартості постачання газу, води, електричної та теплової енергії.

Також обговорять внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з іншими членами сім’ї та родичами).

У другому читанні планують розглянути проект про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії).

Закон про захист боржників

Верховна Рада прийняла законопроект, який захищатиме боржників від свавілля колекторів.

Згідно з документом, з’явиться публічний реєстр колекторських фірм. Їхню роботу контролюватиме Національний банк, він же накладатиме штрафи за дрібні порушення, а за істотні – позбавляти права на діяльність.

Також колекторам заборонять дзвонити після 20.00 та до 8.00, і не більше двох разів на день. Загроза і шантаж родичів та колег боржників – це грубе порушення.