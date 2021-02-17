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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 лютого

П’ята сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 17 лютого о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Верховна Рада

У середу народні депутати розглянуть низку законопроектів у першому та в другому читанні.

Урядовці розглянуть проект закону гарантій правильного нарахування побутовим споживачам комунальних послуг вартості постачання газу, води, електричної та теплової енергії.

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Також обговорять внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з іншими членами сім’ї та родичами).

У другому читанні планують розглянути проект про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії).

Закон про захист боржників

Верховна Рада прийняла законопроект, який захищатиме боржників від свавілля колекторів.

Згідно з документом, з’явиться публічний реєстр колекторських фірм. Їхню роботу контролюватиме Національний банк, він же накладатиме штрафи за дрібні порушення, а за істотні – позбавляти права на діяльність.

Також колекторам заборонять дзвонити після 20.00 та до 8.00, і не більше двох разів на день. Загроза і шантаж родичів та колег боржників – це грубе порушення.

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