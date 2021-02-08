Защита должников от произвола коллекторов: как будет работать новый закон

В конце января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который будет защищать должников от произвола коллекторов. При этом очень часто никакого долга вообще не существует и человек даже поручителем не выступал.

Одна из жертв коллекторов рассказал, что ему уже месяц звонят по несколько раз за ночь. А сейчас начали угрожать еще и детям.

По словам мужчины, зарегистрированная в Днепре организация требует от него, якобы как от поручителя, уплатить долг какой-то женщины, которой он не знает.

Он уже сам звонил коллекторам и предложил предоставить документы на этот кредит, чтобы самостоятельно решить этот вопрос с банком, но ему отказали.

И таких историй в Украине — миллионы, говорит Ольга Василевская-Смаглюк, которая является соавтором соответствующего законопроекта о защите должников от коллекторского беспредела. До конца февраля документ планируют проголосовать в целом.

Проблема в том, что такого понятия, как коллектор, в нашем закононодавстви пока не существует, то есть эти фирмы работают нелегально.

Благодаря принятию закона, прежде всего, появится публичный реестр коллекторских фирм. И только тем, кто нем, можно будет заниматься коллекторством.

Контролировать их будет Национальный банк, он же будет накладывать штрафы за мелкие нарушения, а за существенные — лишать права на работу.

Кроме того, вводится этический кодекс. Коллекторам запретят звонить должникам после 20.00 и до 8.00, и не более двух раз в день, более часовой автодозвон — тоже табу. Угрожать, шантажировать, а также донимать родственников и коллег, — это грубое нарушение.

Юрист Лаврентий Царук положительно оценивает законодательную инициативу, однако подчеркивает, что кто захочет этот закон обойти, найдет лазейку.

27 января нардепы приняли в первом чтении законопроект №4241, который будет защищать должников в случае урегулирования просроченной задолженности. Документ предусматривает защиту прав потребителей-должников за потребительским кредитованием и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.

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