Рада поддержала закон о заочном осуждении в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования №2164.

По этому проекту закона состоится урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах дел Майдана.

Закон поддержали 299 народных депутатов, 17 — против, а 24 — воздержались.

Согласно законопроекту, появляются дополнительные основания для объявления в розыск, а именно:

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову при его надлежащего уведомления и наличия обоснованных оснований считать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины;

если место нахождения подозреваемого неизвестно.

Также ходатайство о содержании под стражей будет рассматриваться в отсутствие лица и наличии постановления о его розыске и без возможности внесения залога.

Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:

уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебное вызов следственного судьи, суда;

вынесения постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.

Рада признал Революцию достоинства ключевым событием

В Раде, 17 февраля, приняли постановление №2739 в связи с седьмой годовщиной начала Майдана и событий Революции достоинства. За соответствующее решение проголосовали 295 избранников.

Постановление определяет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает важность памяти о Героях Небесной сотни и недопустимости узурпации власти.