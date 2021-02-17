Рада поддержала закон о заочном осуждении в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования №2164.
По этому проекту закона состоится урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах дел Майдана.
Закон поддержали 299 народных депутатов, 17 — против, а 24 — воздержались.
Согласно законопроекту, появляются дополнительные основания для объявления в розыск, а именно:
- если подозреваемый уклоняется от явки по вызову при его надлежащего уведомления и наличия обоснованных оснований считать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины;
- если место нахождения подозреваемого неизвестно.
Также ходатайство о содержании под стражей будет рассматриваться в отсутствие лица и наличии постановления о его розыске и без возможности внесения залога.
Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:
- уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебное вызов следственного судьи, суда;
- вынесения постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.
Рада признал Революцию достоинства ключевым событием
В Раде, 17 февраля, приняли постановление №2739 в связи с седьмой годовщиной начала Майдана и событий Революции достоинства. За соответствующее решение проголосовали 295 избранников.
Постановление определяет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает важность памяти о Героях Небесной сотни и недопустимости узурпации власти.