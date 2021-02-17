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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

Рада поддержала закон о заочном осуждении в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования №2164.

Верховная рада

По этому проекту закона состоится урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах дел Майдана.

Закон поддержали 299 народных депутатов, 17 — против, а 24 — воздержались.

Рада поддержала закон о заочном осуждении в первом чтении

Согласно законопроекту, появляются дополнительные основания для объявления в розыск, а именно:

  • если подозреваемый уклоняется от явки по вызову при его надлежащего уведомления и наличия обоснованных оснований считать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины;
  • если место нахождения подозреваемого неизвестно.

Также ходатайство о содержании под стражей будет рассматриваться в отсутствие лица и наличии постановления о его розыске и без возможности внесения залога.

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Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:

  • уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебное вызов следственного судьи, суда;
  • вынесения постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.

Рада признал Революцию достоинства ключевым событием

В Раде, 17 февраля, приняли постановление №2739 в связи с седьмой годовщиной начала Майдана и событий Революции достоинства. За соответствующее решение проголосовали 295 избранников.

Постановление определяет Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает важность памяти о Героях Небесной сотни и недопустимости узурпации власти.

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