PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Законы об образовании и энергетике, работа в комитетах: повестка дня ВР 17 февраля

17 февраля Верховная Рада собирается на очередное пленарное заседание в 10.00. На повестке дня у депутатов есть ряд важных законопроектов для рассмотрения.

Законы об образовании и энергетике, работа в комитетах: повестка дня ВР 17 февраля

Парламентарии рассмотрят 52 вопроса, большинство из которых было перенесено из предыдущих заседаний. Среди них семь законопроектов, касающихся энергетики.

В первом чтении будут голосовать за изменения в Семейный и Уголовный кодексы, за отмену маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Читайте
Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 февраля

Рассмотрят также изменения в закон об азартных играх.

Депутаты должны проработать законы о государственных закупках и бизнес-омбудсмена. Ряд вопросов будет касаться законов о образованиях.

Порядок денний ВР на 17.02….

После заседания начнется работа в комитетах, фракциях и группах.

Днем ранее Верховная Рада Украины приравняла электронные документы из приложения Дія к бумажным.

Теперь водитель может показать полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО).

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх