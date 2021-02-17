17 февраля Верховная Рада собирается на очередное пленарное заседание в 10.00. На повестке дня у депутатов есть ряд важных законопроектов для рассмотрения.

Парламентарии рассмотрят 52 вопроса, большинство из которых было перенесено из предыдущих заседаний. Среди них семь законопроектов, касающихся энергетики.

В первом чтении будут голосовать за изменения в Семейный и Уголовный кодексы, за отмену маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Рассмотрят также изменения в закон об азартных играх.

Депутаты должны проработать законы о государственных закупках и бизнес-омбудсмена. Ряд вопросов будет касаться законов о образованиях.

Порядок денний ВР на 17.02….

После заседания начнется работа в комитетах, фракциях и группах.

Днем ранее Верховная Рада Украины приравняла электронные документы из приложения Дія к бумажным.

Теперь водитель может показать полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО).