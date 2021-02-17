Рада підтримала закон про заочне засудження у першому читанні

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування №2164.

За цим проектом закону відбудеться врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах справ Майдану.

Закон підтримали 299 народних депутатів, 17 – проти, а 24 – утримались.

Відповідно до законопроекту, з’являються додаткові підстави для оголошення у розшук, а саме:

якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик за умови його належного повідомлення та наявності обґрунтованих підстав вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України;

Якщо місце знаходження підозрюваного невідоме.

Також клопотання про тримання під вартою розглядатиметься за відсутності особи та наявності постанови про його розшук та без можливості внесення застави.

Визначені підстави для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду;

винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК.

Рада визнала Революцію гідності ключовою подією

У Раді, 17 лютого, ухвалили постанову №2739 у зв’язку з сьомою річницею початку Майдану і подій Революції гідності. За відповідне рішення проголосували 295 обранців.

Постанова визначає Революцію гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи, підкреслює важливість пам’яті про Героїв Небесної сотні і неприпустимість узурпації влади.