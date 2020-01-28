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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Налог для Netflix, соцсетей и онлайн-сервисов: в Раде зарегистрировали законопроект

Народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев подал в Верховную Раду законопроект №2634, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость онлайн-сервисов и соцсетей.

Согласно тексту документа, налог предлагается ввести для сервисов:

  • поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов
  • поставки видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх;
  • для доступа к информационным, коммерческим, образовательным, развлекательным электронным и другим подобным ресурсам;
  • облачного хранения данных;
  • поставки (передачи прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему;
  • предоставление рекламных услуг в сети, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

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В случае принятия законопроекта обложены налогом будут такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие.

Это может сказаться на стоимости услуг, которые они предоставляют. В частности, повысится стоимость подписки на стримингових сервисах и рекламы в социальных сетях.

Предполагается, что международным корпорациям необходимо будет зарегистрироваться нерезидентом-плательщиком с помощью специально разработанного сайта. Через него же можно будет подавать упрощенную налоговую декларацию и получать уведомления о суммах налога.

За неуплату налога поставщиков электронных услуг предлагается штрафовать на сумму 8,5 тыс. грн.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в комитете.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что НДФЛ, ЕСВ и военный сбор можно объединить в один налог.

Фото: Dreamstime

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