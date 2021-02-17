Нардепи підтримали у першому читанні законопроект №4184, який передбачає встановлення рівних правил оподаткування міжнародних інтернет-гігантів з українськими компаніями. Його ще називають закон про так званий податок на Google.

Документ пропонує зобов’язати іноземні компанії, які надають електронні послуги в Україні, зареєструватися платниками ПДВ і сплачувати 20% податку.

Але компанія муситиме це зробити, якщо її річний обсяг операцій з надання послуг перевищує 1 млн грн. Платити податок потрібно буде в іноземній валюті.

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Також у документі прописана відповідальність за порушення цієї норми. Тому якщо компанія надаватиме електронні послуги, але відмовиться реєструватися як платник податків, то їй загрожує штраф в розмірі 100% вартості наданих послуг.

Платити податок повинні іноземці, які через посередників або самі надають електронні послуги в Україні фізособам. Згідно з документом, якщо послугу отримує українська юрособа, підприємець або філія іноземної кампанії, то вони визнаються податковими посередниками.

Що планують оподатковувати:

постачання зображень, текстів, фото, електронних книжок і журналів;

постачання аудіо-відеоігр, азартні ігри та послуги з участі в них;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;

доступ до хмарних технологій;

постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення та оновлень до нього;

надання послуг з реклами в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Ідея податків для іноземних компаній з’явилася ще минулого року. Тоді депутат від фракції Слуга народу Данило Гетманцев подав законопроект, який передбачав введення податку на додану вартість для онлайн-сервісів та соцмереж.

У законопроекті пропонувалося обкласти податком такі компанії, як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервіс бронювання житла на кшталт Booking.com та багато інших.