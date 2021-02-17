Тепер водійське посвідчення можна замовляти та відновлювати онлайн, тобто через мобільний додаток Дія. Уряд на засіданні 17 лютого ухвалив відповідну постанову.

Така послуга буде надаватися також через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Ще одним рішенням Кабмін запровадив реєстрацію нових автомобілів безпосередньо в автосалонах.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це дозволить власнику авто отримати і номерні знаки, і техпаспорт.

Глава МВС Арсен Аваков, у свою чергу, зазначив, що запропоновані Міністерством внутрішніх справ зміни “надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування Сервісного центра МВС.

Верховна Рада 16 лютого прирівняла електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту до паперових документів.

Тепер водії зможуть показувати поліцейському електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку).

Цей закон набуде чинності після його опублікування.