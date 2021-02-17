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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Закони про освіту та енергетику, робота в комітетах: порядок денний ВР 17 лютого

17 лютого Верховна Рада збирається на чергове пленарне засідання о 10.00. На порядку денному у депутатів є низка важливих законопроектів для розгляду.

Закони про освіту та енергетику, робота в комітетах: порядок денний ВР 17 лютого

Парламентарі розглянуть 52 питання, більшість з який було перенесено з попередніх засідань. Серед них є сім законопроектів, які стосуються енергетики.

У першому читанні голосуватимуть за зміни до Сімейного та Кримінального кодексів, за скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 лютого

Розглянуть також зміни до закону про азартні ігри.

Депутати мають опрацювати закони про державні закупівлі та бізнес-омбудсмена. Низка питані стосуватимуться законів про освіти.

Порядок денний ВР на 17.02….

Після засідання розпочнеться робота в комітетах, фракціях і групах.

Днем раніше Верховна Рада України прирівняла електронні документи із додатку Дія до паперових.

Тепер водій може показати поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку).

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