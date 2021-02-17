Президент Украины Владимир Зеленский пополнил состав Совета национальной безопасности и обороны. Отныне в координационный орган войдет Юлия Лапутина — министр по делам ветеранов.

Соответствующий указ Офис президента опубликовал 17 февраля. Таким образом Юлия Лапутина станет 20-м членом СНБО. Среди других представителей — Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак и другие.

Кто такая Юлия Лапутина

Юлия Лапутина имеет образование педагога и психолога, в конце 2020 года она возглавила Министерство по делам ветеранов. Лапутина много лет проработала в Службе безопасности Украины, а также участвовала в АТО.

В марте прошлого года она получила звание генерал-майора. Подробная биография Юлии Лапутиной доступна в материале Фактов ICTV.