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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський увів Лапутіну в склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський поповнив склад Ради національної безпеки та оборони. Відтепер до координаційного органу увійде Юлія Лапутіна – міністр у справах ветеранів.

Юлія Лапутіна

Відповідний указ Офіс президента опублікував 17 лютого. Таким чином Юлія Лапутіна стане 20-тим членом РНБО. Серед інших представників – Володимир Зеленський, Ірина Венедіктова, Денис Шмигаль, Андрій Єрмак та інші.

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Хто така Юлія Лапутіна

Юлія Лапутіна має освіту педагога та психолога, наприкінці 2020 року вона очолила Міністерство у справах ветеранів. Лапутіна багато років пропрацювала у Службі безпеки України, а також брала участь в АТО.

У березні минулого року вона отримала звання генерал-майора. Детальна біографія Юлії Лапутіної доступна у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

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