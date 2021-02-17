Президент України Володимир Зеленський поповнив склад Ради національної безпеки та оборони. Відтепер до координаційного органу увійде Юлія Лапутіна – міністр у справах ветеранів.
Відповідний указ Офіс президента опублікував 17 лютого. Таким чином Юлія Лапутіна стане 20-тим членом РНБО. Серед інших представників – Володимир Зеленський, Ірина Венедіктова, Денис Шмигаль, Андрій Єрмак та інші.
Хто така Юлія Лапутіна
Юлія Лапутіна має освіту педагога та психолога, наприкінці 2020 року вона очолила Міністерство у справах ветеранів. Лапутіна багато років пропрацювала у Службі безпеки України, а також брала участь в АТО.
У березні минулого року вона отримала звання генерал-майора. Детальна біографія Юлії Лапутіної доступна у матеріалі Фактів ICTV.