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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

НАТО предлагает Украине новые возможности в рамках программы партнерства

Украина совместно с НАТО в 2021 году разработают дополнительные меры и практические шаги для улучшения совместимости вооруженных сил в рамках программы партнерства расширенных возможностей.

НАТО предлагает Украине новые возможности в рамках программы партнерства

Об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне во время панельной дискуссии Устойчивость и безопасность: чего Украина может научиться в НАТО?

По ее словам, получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями является признанием важного вклада нашей страны в осуществление операций, учений и сил реагирования НАТО.

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— Как партнер Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшение доступа к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и изучения нашего общего опыта, — отметила Кляйне.

Кроме того, она сообщила, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее стремлении к безопасности и мира.

Украина-НАТО

Украина предлагает НАТО использовать воздушное пространство на Крымом для своих операций.

Воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) включает суверенную территорию Украины и зону над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения по международным договорам делегированы Украины.

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