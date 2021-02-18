НАТО предлагает Украине новые возможности в рамках программы партнерства

Украина совместно с НАТО в 2021 году разработают дополнительные меры и практические шаги для улучшения совместимости вооруженных сил в рамках программы партнерства расширенных возможностей.

Об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне во время панельной дискуссии Устойчивость и безопасность: чего Украина может научиться в НАТО?

По ее словам, получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями является признанием важного вклада нашей страны в осуществление операций, учений и сил реагирования НАТО.

— Как партнер Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшение доступа к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и изучения нашего общего опыта, — отметила Кляйне.

Кроме того, она сообщила, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее стремлении к безопасности и мира.

Украина-НАТО

Украина предлагает НАТО использовать воздушное пространство на Крымом для своих операций.

Воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) включает суверенную территорию Украины и зону над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения по международным договорам делегированы Украины.