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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

НАТО пропонує Україні нові можливості у рамках програми партнерства

Україна спільно з НАТО у 2021 році розроблять додаткові заходи та практичні кроки для покращення взаємосумісності збройних сил у рамках програми партнерства розширених можливостей.

НАТО пропонує Україні нові можливості у рамках програми партнерства

Про це повідомила директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне під час панельної дискусії Стійкість і безпека: чого Україна може навчитися в НАТО?

За її словами, отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями є визнанням важливого внеску нашої країни у здійснення операцій, навчань і сил реагування Альянсу.

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 – Як партнер Україна зможе отримати нові можливості. Це передбачає покращення доступу до програм взаємосумісності, проведення навчань, обмін інформацією і вивчення нашого спільного досвіду, – наголосила Кляйне.

Окрім того вона повідомила, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну в її прагненні до безпеки і миру.

Україна-НАТО

Україна пропонує НАТО використовувати повітряний простір на Кримом для своїх операцій.

Повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ) включає суверенну територію України та зону над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху за міжнародними договорами делеговано Україні.

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