НКРЕКП одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго на 7,5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.
С апреля 2021 года стоимость будет до 316,08 грн за МВт-ч из действующих 293,93 грн за МВт-час.
Соответствующее постановление было предварительно одобрено на заседании комиссии.
Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк призвал общество присоединиться к обсуждению проекта документа и вносить свои предложения перед окончательным утверждением тарифа.
НКРЕКП снизила с 1 января 2021 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании Укрэнерго на 6%, а именно с 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-час.
Проект постанови щодо перегляду тарифів
Тарифы в Украине
Одной из предпосылок повышения цены на газ в январе было то, что 2020 год стал историческим для рынка газа. Поскольку с августа 2020 года в стране заработал рынок газа для населения, поэтому потребители уже имеют право выбирать поставщика.
Еще одной причиной увеличения сумм в платежках за газ из-за того, что потребители недостаточно активно меняют поставщика газа на того, который предлагает более выгодные условия.