НКРЕКП одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии Укрэнерго на 7,5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

С апреля 2021 года стоимость будет до 316,08 грн за МВт-ч из действующих 293,93 грн за МВт-час.

Соответствующее постановление было предварительно одобрено на заседании комиссии.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк призвал общество присоединиться к обсуждению проекта документа и вносить свои предложения перед окончательным утверждением тарифа.

НКРЕКП снизила с 1 января 2021 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании Укрэнерго на 6%, а именно с 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-час.

Проект постанови щодо перегляду тарифів

Тарифы в Украине

Одной из предпосылок повышения цены на газ в январе было то, что 2020 год стал историческим для рынка газа. Поскольку с августа 2020 года в стране заработал рынок газа для населения, поэтому потребители уже имеют право выбирать поставщика.

Еще одной причиной увеличения сумм в платежках за газ из-за того, что потребители недостаточно активно меняют поставщика газа на того, который предлагает более выгодные условия.