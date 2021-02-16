Потребители предприятий теплокоммунэнерго не будут платить стоимость газа в тарифе на отопление выше установленной правительством цены 6,99 грн за м³.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на Всеукраинском форуме Украины 30. Платежка.

— Никаких потребителей мы не дискриминируем. Мы как раз договорились с мэрами городов, что тарифы на тепло повышаться не будут. В этих тарифах заложена цена даже ниже, чем 6,99 грн за м³. То есть люди, которые получают услуги централизованного отопления, точно не будут платить за газ как компонент тарифа на тепло больше, чем 6,99 грн, — пояснил он.

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По словам Витренко, условия меморандума, заключенного с предприятиями теплокоммунэнерго, предусматривают и дальнейшее эффективное функционирование, несмотря на регулируемую цену газа в тарифе.

— Меморандумом предусмотрено, что сейчас они оплачивают стоимость газа не выше 6,99 грн за м³, а вот эту разницу мы отдельно через нормативно-правовые акты урегулируем, — пояснил руководитель Минэнерго.

В феврале правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут.

В январе Кабмин установил предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, а НКРЕКУ ограничила тарифы на транспортировку предельной цене 1,79 грн за м³.