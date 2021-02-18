НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передання електроенергії Укренерго на 7,5%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передання електроенергії.

З квітня 2021 року вартість становитиме до 316,08 грн за МВт-год з чинних 293,93 грн за МВт-год.

Відповідну постанову було попередньо схвалено на засіданні комісії.

Голова Нацкомісії Валерій Тарасюк закликав суспільство долучитися до обговорення проекту документа і вносити свої пропозиції перед остаточним затвердженням тарифу.

НКРЕКП знизила з 1 січня 2021 року тариф на передачу електроенергії оператора Об’єднаної енергосистеми України держкомпанії Укренерго на 6%, а саме з 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-год.

Проект постанови щодо перегляду тарифів

Тарифи в Україні

Однією з передумов підвищення ціни на газ у січні було те, що 2020 рік став історичним для ринку газу. Оскільки з серпня 2020 року в країні запрацював ринок газу для населення, тому споживачі вже мають право обирати постачальника.

Ще однією причиною збільшення сум у платіжках за газ через те, що споживачі недостатньо активно змінюють постачальника газу на того, який пропонує вигідніші умови.