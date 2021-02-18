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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Санкції проти каналів: в Офісі президента не бачать підстав для закриття інших ЗМІ

В Україні поки не планують розширювати санкції проти каналів й закривати інші ЗМІ, хоча інформаційна політика деяких з них виглядає “дивно”.

Санкції проти каналів: в Офісі президента не бачать підстав для закриття інших ЗМІ

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Я поки що зовсім не бачу зв’язку між закритими каналами і тими ж каналами Прямий, 5-й, Наш. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно, – заявив Михайло Подоляк.

На його думку, ці канали не заважають руху країни за визначеним курсом. З каналами, які потрапили під санкції, була зовсім інша історія.

– Це історія фінансування з боку держави-агресора і незаконних військових утворень на непідконтрольній Україні території. Тобто це пряма загроза національній безпеці, – додав спікер.

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Санкції проти каналів

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти українських телеканалів.

Під обмеження потрапили 112, Newsone та Zik.

Детальніше про санкції проти каналів в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Офіс президента

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