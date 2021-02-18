Что такое страховой стаж в Украине

Всего в Украине по законодательству существует несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой.

Трудовой — это стаж в период до 1 января 2004 года, когда вы официально работали и имеете об этом записи в трудовой книжке.

Специальный — стаж, на который имеют право граждане, работавшие на таких видах работы, которые позволяют им досрочно прекратить работать и получать выплаты.

Похожая ситуация с льготным стажем. Если вы работаете на опасной для здоровья работе, то имеете право на этот вид стажа.

Страховой начал действовать с 1 января 2004 года. А трудовой стаж до 2004 года автоматически приравнивается к страховому, при условии, что он подтвержден документами.