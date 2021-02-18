Что такое страховой стаж в Украине

Какие бывают разновидности стажа работы?
Всего в Украине по законодательству существует несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой.
Трудовой — это стаж в период до 1 января 2004 года, когда вы официально работали и имеете об этом записи в трудовой книжке.
Специальный — стаж, на который имеют право граждане, работавшие на таких видах работы, которые позволяют им досрочно прекратить работать и получать выплаты.
Похожая ситуация с льготным стажем. Если вы работаете на опасной для здоровья работе, то имеете право на этот вид стажа.
Страховой начал действовать с 1 января 2004 года. А трудовой стаж до 2004 года автоматически приравнивается к страховому, при условии, что он подтвержден документами.
Что такое страховой стаж и какие его особенности?
Как уже упоминалось, по украинскому законодательству страховой стаж начал действовать с 2004 года. Согласно этому, каждый месяц работодатель вынужден платить в Пенсионный фонд за своего работника сумму не меньшую, чем минимальный страховой взнос, который в период с 1 января 2021 составляет 1320 грн, а с 1 декабря 2021 — 1430 грн.
Что входит в страховой стаж?
Согласно Закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в страховой стаж в Украине входит:
- трудовой стаж до 1 января 2004 года;
- обучение в учреждениях образования, на курсах подготовки кадров и повышения квалификации по дневной форме обучения до 1 января 2004 года;
- официальная работа с 1 января 2004 года, при которой ежемесячно деляются взносы в Пенсионный фонд;
- служба в армии и участие в военных действиях;
- уход за ребенком до трех лет;
- пребывание на учете в Центре занятости.
Все эти пункты обязательно должны быть документально подтверждены.
Как считать страховой стаж?
Чтобы проверить страховой стаж, вам нужно перейти на официальный портал Пенсионного фонда Украины. Там нужно пройти регистрацию. Она осуществляется двумя способами:
- подаете заявление для регистрации, для чего требуется личное посещение органа фонда;
- онлайн-регистрация по электронной цифровой подписи.
Если вы уже зарегистрированы на сайте, то переходите на вкладку Мой страховой стаж, где сможете найти всю необходимую информацию.
Кроме этого, получить информацию о страховом стаже можно в информационных киосках Пенсионного фонда. Туда нужно взять свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании. Его выдает работодатель. На этом документе должен быть штрих-код, который сканируете на специальном устройстве и получаете необходимую информацию на экране.
Также узнать страховой стаж можно у инспектора Пенсионного фонда, которому достаточно показать только паспорт и идентификационный код. И он вам выдаст справку с необходимой информацией.
Какой минимальный страховой стаж?
С каждым годом страховой стаж увеличивается. Например, в 2018 году человеку, которому уже 60 лет, нужно было иметь стаж 25 лет, в 2019 году срок вырос до 26 лет. До 2028 года минимальный стаж может вырасти до 35 лет.
Если срока не будет хватать до наступления пенсионного возраста, то человек может доработать до необходимых лет.
Однако страховой стаж можно заработать и досрочно. Если вам в 2021 году уже более 50 лет, то вы уже можете иметь свой необходимый минимум. Потому что идет учет трудового стажа до 2004 года, военной службы, учебы в учебных заведениях и декретных отпусков.