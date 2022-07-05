Июль, 05 в 20:04

Сегодня, чтобы узнать свой трудовой стаж, не нужно лично идти в Пенсионный фонд, сделать это можно онлайн.

С помощью Портала электронных услуг все украинцы могут узнать размер своей будущей или настоящей пенсии, проверить страховой стаж и размеры уплаченного ЕСВ работодателями.

Как узнать свой трудовой стаж — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое трудовой стаж

Это период, за который работодатель уплачивает ежемесячные обязательные страховые взносы (ЕСВ). Если вы ФЛП, этот взнос вы платите лично.

Кстати, с 2004 года он имеет название страховой стаж. Главное его назначение — право на оформление пенсии по достижении пенсионного возраста.

Если вы не знаете, достаточно ли вашего страхового стажа для получения пенсионных выплат, это можно проверить онлайн с помощью Портала электронных услуг или мобильного приложения Пенсионный фонд от ПФУ.

Как узнать свой страховой стаж

Если вы будет использовать Портал электронный услуг:

Перейдите на Портал услуг

Авторизуйтесь — сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID

— сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через В главном меню найдите и выберите раздел Данные из реестра застрахованных лиц.

Перед вами появится вся необходимая информация — ваша заработная плата, с которой платили страховые взносы от 2004 (или с 1998) года, страховой стаж, все места работы и тому подобное.

Если вы имеете на своем смартфоне приложение Пенсионный фонд, алгоритм действий будет несколько иной: