Как узнать страховой стаж онлайн — инструкция
Сегодня, чтобы узнать свой трудовой стаж, не нужно лично идти в Пенсионный фонд, сделать это можно онлайн.
С помощью Портала электронных услуг все украинцы могут узнать размер своей будущей или настоящей пенсии, проверить страховой стаж и размеры уплаченного ЕСВ работодателями.
Как узнать свой трудовой стаж — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое трудовой стаж
Это период, за который работодатель уплачивает ежемесячные обязательные страховые взносы (ЕСВ). Если вы ФЛП, этот взнос вы платите лично.
Кстати, с 2004 года он имеет название страховой стаж. Главное его назначение — право на оформление пенсии по достижении пенсионного возраста.
Если вы не знаете, достаточно ли вашего страхового стажа для получения пенсионных выплат, это можно проверить онлайн с помощью Портала электронных услуг или мобильного приложения Пенсионный фонд от ПФУ.
Как узнать свой страховой стаж
Если вы будет использовать Портал электронный услуг:
- Перейдите на Портал услуг от ПФУ.
- Авторизуйтесь — сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID.
- В главном меню найдите и выберите раздел Данные из реестра застрахованных лиц.
- Перед вами появится вся необходимая информация — ваша заработная плата, с которой платили страховые взносы от 2004 (или с 1998) года, страховой стаж, все места работы и тому подобное.
Если вы имеете на своем смартфоне приложение Пенсионный фонд, алгоритм действий будет несколько иной:
- Войдите в приложение и авторизуйтесь (с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID).
- В своем профиле найдите и выберите категорию Страховой стаж.
- Перед вами появится вся необходимая информация.