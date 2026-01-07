В Украине предусмотрены различные виды пенсионных выплат, которые могут оформить украинцы.

Кто имеет право на получение соцвыплат, куда обращаться и какие документы нужны для оформления пенсии – в материале Фактов ICTV.

Виды пенсий в Украине

В соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в нашей стране предусмотрены такие виды пенсий:

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия по потере кормильца;

другие виды специальных пенсий (социальные, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащим и т. д.).

Документы для оформления пенсии по возрасту

В Украине выйти на пенсию в 2026 году мужчины и женщины, согласно законодательству, могут при двух условиях:

достигли 60-летнего возраста;

имеют страховой стаж не менее 33 года.

Если на момент наступления этого возраста стажа недостаточно, можно продолжить работать или докупить его. В 2026 году при наличии страхового стажа от 23 лет человек приобретет право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63-летнего возраста, а при наличии стажа от 15 лет – только после достижения 65-летнего возраста.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, чтобы оформить соцвыплату в 2026 году, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации и предоставить следующие документы:

заявление о назначении пенсии (стандартный бланк выдается в Пенсионном фонде);

паспорт гражданина Украины (или ID-карту);

справку о месте регистрации или проживания человека (справку о регистрации места жительства, справку переселенца);

идентификационный номер;

трудовую книжку;

справку о заработной плате;

другие документы, подтверждающие наличие трудового стажа;

документы о предоставлении особого статуса, например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.д. (если есть);

два цветных фото размером 4×6 см для оформления пенсионного удостоверения;

реквизиты открытого пенсионного (социального) счета в банке.

В ПФУ также объяснили, что за назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после права на получение выплаты.

Если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если же обращение за пенсией будет позже – пенсию назначат с даты обращения за ней.

Кроме того, получать свою пенсию пенсионеры могут по почте (для этого достаточно указать отделение Укрпочты, на которое будут ежемесячно перечисляться деньги) или на банковский счет.

Документы для оформления пенсии по инвалидности

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично. Также заявление можно подать через представителя, который действует на основании выданной ему доверенности, удостоверенной нотариально.

Оно передается в управление ПФУ по месту жительства (регистрации) лица, подавшего заявление.

Есть еще один способ оформления пенсии по инвалидности – через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо войти в систему, выбрать соответствующую услугу, прикрепить сканы документов и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно предоставить следующие документы:

заявление на пенсию по инвалидности (бланк предоставляется ПФУ);

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;

идентификационный номер;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т.д.);

выписку из акта осмотра Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причины и срок инвалидности;

справка о заработной плате за период страхового стажа;

два цветных фото размером 4×6 см.

Документы для оформления пенсии в связи с потерей кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, если кормилец на день смерти приобрел необходимый страховой стаж продолжительностью от 1 до 15 лет в зависимости от возраста кормильца на время смерти.

Для назначения пенсии в случае потери кормильца нужно обратиться в Управление Пенсионного фонда Украины и подать следующие документы:

заявление на назначение пенсии;

документы о месте жительства (регистрации) лица;

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года — для подтверждения зарплаты отделом персонифицированного учета;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца (подается в случае, если лицо, обратившееся с заявлением о назначении пенсии в связи с потерей кормильца, имеет следующие документы);

свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца или другие документы, подтверждающие родственные связи (при наличии);

копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);

свидетельство органов ЗАГСа о смерти кормильца или решение суда о признании человека безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении;

справка с места обучения, подтверждающая, что получатель пенсии, не достигший возраста 23 года, учится на дневной форме обучения (для детей);

документы о страховом стаже лица, которому назначается пенсия.

Если умерший военнослужащий, тогда потребуется документ от воинской части, комиссариата или другого военного учреждения с указанной датой и причиной смерти.